WPP, Massimo Costa lascia, Simona Maggini Country Manager e Massimo Beduschi Chairman

I rumors di mercato darebbero imminente l’uscita da WPP di Massimo Costa che al momento ricopre la carica di Country Manager.

Per la successione, l’incarico di Costa verrebbe preso da Simona Maggini, attuale CEO di VMLY&R, mentre per Massimo Beduschi, Chairman e Ceo di GroupM, si profilerebbe il ruolo di Presidente della Holding.

Massimo Costa ha lavorato per vent’anni nel gruppo, i primi tre a capo di Y&R Italia, i successivi sei alla guida di Y&R EMEA e gli ultimi 10 anni come Country Manager.

Potrebbe profilarsi per il manager un coinvolgimento aziendale nel settore del lusso.