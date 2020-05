Generali, accordo con Descartes su assicurazioni parametriche

Generali, tramite la propria unità ‘property& casualty’, ha siglato un accordo con Descartes Underwriting sulle assicurazioni parametriche, “per offrire nuove soluzioni volte a rispondere a un panorama di rischi in continua evoluzione”. L’intesa con il gruppo InsurTech, specializzato nella modellizzazione del rischio climatico e nel trasferimento del rischio data-driven, rappresenta “una collaborazione strategica che coniuga le capacità tecniche nel settore corporate e la conoscenza dei mercati locali in oltre 160 paesi di Generali Global Corporate & Commercial con le innovative soluzioni tecnologiche di Descartes”, come spiega una nota. “Questa partnership accelera il nostro piano strategico di essere partner di vita per i nostri clienti. Le soluzioni parametriche rappresentano una delle iniziative imprenditoriali identificate per promuovere la crescita all’interno del piano strategico 2021 del gruppo Generali. Coniugando le nostre capacità con Descartes, svilupperemo soluzioni assicurative e servizi innovativi”, ha sottolineato Marco Sesana, nella foto, ad di Generali Italia.