Coima Res, nel primo trimestre l’utile scende a 3,3 milioni

Coima Res ha chiuso il primo trimestre del 2020 con un utile in calo a 3,3 milioni (-29,4%); sono invece in crescita i canoni di locazione, che aumentano del 27% a 11 milioni (+5,8% a perimetro costante) e i margini, con l’Ebitda che sale del 37,8% a 7,6 milioni. Il gruppo, che ha una posizione di cassa pari a 58,6 milioni, ha confermato un dividendo da 30 centesimi ad azione per il 2019. “Grazie all’esecuzione della nostra strategia negli ultimi anni, Coima Res affronta l’attuale crisi economica in una posizione di forza, con un portafoglio di uffici di alta qualità situato a Milano ed una base di conduttori diversificata, composta principalmente da società multinazionali di medie e grandi dimensioni. La nostra leva finanziaria è sostenibile, abbiamo un’ampia liquidità e la rinegoziazione del contratto di asset management ha aumentato sensibilmente la redditività”, ha detto l’ad Manfredi Catella, nella foto, che ha rinunciato alla propria remunerazione.