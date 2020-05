Taranto inaugura i concerti senza pubblico

Chiusi ancora i teatri e non essendoci, per il momento, la possibilità di fare concerti con gli spettatori in sala, l’amministrazione comunale di Taranto e “Taranto Opera Festival” affrontano la fase 2 presentando “Preludio”. Si tratta di un evento senza pubblico al Teatro Fusco. In attesa di conoscere quali saranno le disposizioni del Governo per la parziale riapertura dei teatri e per lo svolgimento degli eventi all’aperto, dalla collaborazione ormai stabile fra l’amministrazione comunale e il “Taranto Opera Festival”, spiega il Comune, “nasce una rassegna di tre concerti che si svolgeranno sul palco del teatro comunale rigorosamente senza pubblico e nel rispetto delle distanze di sicurezza e dell’uso dei dispositivi di protezione individuale da parte dei musicisti”. Le date programmate sono 13, 16 e 20 maggio con inizio alle 19. Recital lirico, Dall’opera alla canzone e Un trio all’opera, i titoli dei tre spettacoli. I concerti si svolgeranno in diretta sia sulla pagina Facebook del Teatro Fusco che su Radio Cittadella, la radio tarantina media partner ufficiale del teatro comunale. Esattamente come avvenuto in occasione del concerto di Capodanno dello scorso 1 gennaio, i concerti – annuncia il Comune – saranno anche in filodiffusione per le vie del centro. Per Fabiano Marti, assessore alla Cultura del Comune di Taranto, “abbiamo voluto intitolare non a caso “Preludio” questa rassegna. Vogliamo che segni l’inizio della ripresa, anche se con le limitazioni necessarie, delle attività teatrali e musicali entro il più breve tempo possibile. Vogliamo far arrivare alla città un messaggio positivo – dichiara Marti – perché riteniamo che ce ne sia davvero bisogno. E quale modo migliore per farlo, se non attraverso la musica, il mezzo migliore per veicolare gioia e positività”.