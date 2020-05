IL MONDO DEL MARKETING

Jeep riparte dall’Italia: lo spot è on air e online

Il brand lancia la campagna per la ripresa della produzione. Firma Leo Burnett, pianifica Starcom

Lo stabilimento Jeep di Melfi è una delle fabbriche automotive più avanzate di tutta Europa, un’eccellenza italiana che oggi finalmente ha riaperto, ed è pronta a dare il suo contributo non solo alla produzione delle auto, ma anche al Paese.

È proprio questo spirito inarrestabile che la nuova campagna pubblicitaria firmata dalla sede torinese di Leo Burnett guidata da Maurizio Spagnulo vuole celebrare, sotto la direzione creativa esecutiva di Francesco Martini.

L’attitudine ad andare oltre, infatti, accomuna profondamente Jeep e gli italiani: capaci di affrontare le imprese più difficili dando il meglio e di trovare una via d’uscita di fronte a qualunque ostacolo. Come ci racconta lo spot tv attraverso una musica epica, immagini di resilienza ed una serie di ritratti degli italiani, compresi quelli dei lavoratori e delle lavoratrici dello stabilimento di Melfi che sono stati girati in tutta sicurezza, grazie al coinvolgimento dei responsabili della fabbrica.



La pianificazione prevede lo spot anche sulle piattaforme digitali dei principali broadcaster televisivi, su Youtube e non mancherà un utilizzo evoluto delle opportunità offerte dall’addressable tv. Per quanto riguarda la radio, infine, saranno coinvolte tutte le piattaforme di streaming digitali da Spotify alle web radio.



Tra le immagini a testimonianza della “stoffa” italiana, anche quelle della maschera da snorkelling trasformata in un respiratore, gentilmente concesse dall’azienda bresciana Isinnova. E in chiusura del film, l’invito a ripartire assieme fatto da parte di Jeep a tutti gli italiani.

La pianificazione media, a cura di Starcom, tiene conto dell’impatto dell’emergenza sulla dieta mediatica degli italiani, ovvero l’aumento del tempo speso davanti alla tv, un incremento significativo dell’on demand, con maggior funzione di entertainment rispetto alla tv lineare, una fruizione della radio slegata dai momenti di drive time, ma distribuita durante l’arco di tutta la giornata, con maggior utilizzo dello streaming digitale.

In questo scenario mediatico, la campagna pubblicitaria sarà on air dal 12 maggio prediligendo i mezzi video che consentono al messaggio dello spot, altamente emozionale, di arrivare agli Italiani con tutta la sua potenza. Lo spot, esclusivamente da 30”, sarà visibile infatti sui principali canali tv, con l’obiettivo di massimizzare la copertura attraverso programmi d’informazione ed intrattenimento ad elevata audience.