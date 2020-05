Sviluppato in Cina un prototipo di jet con motore al plasma

Nel loro test i ricercatori hanno creato un getto di plasma comprimendo l’aria ad alte pressioni e usando un forno a microonde per ionizzare il flusso d’aria pressurizzato: “Non è necessario il combustibile fossile con il nostro design e non vi è alcuna emissione di carbonio che possa contribuire all’effetto serra e al riscaldamento globale”

Inseguendo il sogno di un motore jet potente e che non fa ricorso ai combustibili fossil, i ricercatori dell’Istituto di scienze tecnologiche dell’Università di Wuhan, in Cina, hanno presentato un prototipo di dispositivo che utilizza plasma ad aria a microonde (microwave air plasmas) per alimentare un motore jet. I loro risultati sono stati pubblicati nella rivista “AIP Advances“, di AIP Publishing. “La motivazione del nostro lavoro è quella aiutare a risolvere i problemi di riscaldamento globale dovuti all’utilizzo da parte dell’uomo di motori a combustione di combustibili fossili per automobili e aeroplani”, ha dichiarato l’autore Jau Tang, professore all’Università di Wuhan. “Non è necessario il combustibile fossile con il nostro design e, pertanto, non vi è alcuna emissione di carbonio che possa contribuire all’effetto serra e al riscaldamento globale”.

I ricercatori hanno creato un getto di plasma comprimendo l’aria ad alte pressioni e usando un forno a microonde per ionizzare il flusso d’aria pressurizzato. Altri propulsori jet al plasma, come la sonda spaziale Dawn della Nasa, usano plasma allo xeno, che non può vincere l’attrito nell’atmosfera terrestre e quindi non sono abbastanza potenti per l’uso nel trasporto aereo.

Invece, il propulsore a getto di plasma degli autori genera il plasma ad alta temperatura e ad alta pressione in situ utilizzando solo aria iniettata ed elettricità. Il prototipo di dispositivo a getto di plasma può sollevare una sfera di acciaio da 1 chilogrammo al di sopra di un tubo di quarzo di 24 mm di diametro, dove l’aria ad alta pressione viene convertita nel getto di plasma stesso passando attraverso una camera di ionizzazione a microonde. Gli autori stanno lavorando per migliorare l’efficienza del dispositivo in vista dell’utilizzo su scala commerciale. “I nostri risultati hanno dimostrato che un tale motore a reazione basato sul plasma ad aria a microonde può essere un’alternativa valida al convenzionale motore a reazione a combustibile fossile”, ha aggiunto Tang.

