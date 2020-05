Intesa Sanpaolo ha donato oltre 1,7 mln per il Piemonte

Oltre 1,7 mln di euro da Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) per il Piemonte. La prima erogazione, per un ammontare di 500mila euro, è destinata all’Asl Torino 3 per la fornitura di strumentazione e di reagenti necessari per la produzione di kit diagnostici Covid-19. Il secondo intervento, per un ammontare di 600mila euro, va all’Asl Torino 4, per l’acquisto di apparecchiature indispensabili alla gestione di pazienti Covid-19, tra cui 11 ventilatori con doppia funzione di anestesia e ventilazione e una centrale di monitoraggio (inclusi 8 monitor per la terapia intensiva). Quest’ultima strumentazione, in particolare, è stata destinata alle tre rianimazioni dei presidi ospedalieri di Ivrea, Chivasso e Ciriè. Intesa Sanpaolo aveva già sostenuto per 600mila euro la realizzazione presso l’Istituto di Candiolo di un nuovo laboratorio di diagnostica e screening Covid-19, a disposizione degli enti pubblici della Regione. “Uno degli obiettivi prioritari della Regione – spiega il presidente della Regione Alberto Cirio con l’assessore alla Sanità Luigi Icardi e alla Ricerca Covid Matteo Marnati – è potenziare la rete dei nostri laboratori per garantire i tamponi necessari al monitoraggio in sicurezza della fase due. Il supporto che arriva da Intesa Sanpaolo va proprio in questa direzione ed è per noi un aiuto molto importante. Uno dei tanti che il Gruppo bancario ha scelto di mettere a disposizione del Piemonte fin dall’inizio di questa emergenza. Dalle donazioni per i nostri ospedali al supporto per consentirci di anticipare la cassa integrazione in deroga. Di questo siamo grati perché oggi più che mai è fondamentale il sostegno di tutti e il Piemonte ha la fortuna di poter contare anche sulla solidarietà e collaborazione di banche storiche del suo territorio come Intesa Sanpaolo”.