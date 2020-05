IL MONDO DEL MARKETING

Alce Nero celebra la festa della mamma con un nuovo spot

Ideato da Pink Lab, lo spot è in onda dal 7 al 10 maggio nel formato da 30’’

Per celebrare la Festa della mamma, Alce Nero torna on air dal 7 al 10 maggio con uno spot da 30’’ che segue il concept “Bio si nasce, Bio si cresce, Bio si è. Nero su bianco”, ideato dall’agenzia creativa Pink Lab.

“La terra ci dà la vita” recita lo spot, che si sofferma sul rapporto tra l’essere umano e la madre terra, un rapporto profondo, radicato, vivo, espresso attraverso forti immagini in bianco e nero. Sono stati scelti alcuni dei frame più significativi della campagna di comunicazione promossa a partire dallo scorso settembre: descrivono l’impegno degli agricoltori Alce Nero nel trattare con responsabilità, onestà e devozione la terra. É un racconto emozionale, denso di significato, che riesce ad esprimere il punto cardine della filosofia dell’azienda.

La pianificazione media è stata curata da Starcom.