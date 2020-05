Sparkle rafforza le proprie rotte nel Pacifico con una coppia di fibra sul cavo sottomarino Curie di Google

Sparkle, nella foto l’a. d. Mario Di Mauro, primo operatore di servizi wholesale internazionali in Italia e tra i primi dieci nel mondo, annuncia l’ampliamento della dorsale americana e il rafforzamento delle rotte nel Pacifico con una nuova coppia di fibre sul sistema di cavi sottomarini Curie che collega il Cile agli Stati Uniti.

Curie, di proprietà di Google, è il primo cavo sottomarino di nuova generazione che collega direttamente gli Stati Uniti con il Cile, da Los Angeles a Valparaíso.

La nuova coppia di fibra di Sparkle su Curie sarà completamente integrata con la rete globale di Sparkle, aumentando la ridondanza e offrendo una quarta rotta diversificata tra Sud e Nord America, in aggiunta al cavo Seabras-1 che collega il Brasile agli Stati Uniti e ad altri due cavi sui lati atlantico e pacifico.

Grazie anche a queste nuove autostrade, Curie nel Pacifico e Seabras-1 nell’Atlantico, Sparkle offre le migliori prestazioni in termini di latenza e robustezza attraverso il servizio di connettività City2City e il servizio di transito IP globale Tier-1 Seabone.

Con quest’ultimo investimento Sparkle aumenta la propria capacità di soddisfare l’enorme richiesta di dati trainata dalle nuove tecnologie, dalle piattaforme multimediali e dai servizi basati sul cloud che richiedono una connessione ubiqua a Internet.

L’espansione sulla costa sudamericana del Pacifico con la rotta diretta tra gli Stati Uniti e il Cile e la connettività con il resto del mondo consolidano il posizionamento di Sparkle come operatore globale di riferimento per OTT, ISP, aziende, content e application provider e per gli operatori asiatici.