Michaela Castelli confermata presidente, Giuseppe Gola nuovo ad. di Acea

Il Comune di Roma ha deciso di confermare l’attuale presidente Michaela Castelli.

Nel ruolo di amministratore delegato, prenderà il posto di Stefano Donnarumma, Giuseppe Gola, l’attuale cfo.

E’ stato reso noto nelle liste presentate dagli azionisti per il rinnovo delle cariche sociali in previsione dell’assemblea che si svolgerà il prossimo 29 maggio, sul sito di Acea.



Gola ha ricoperto ruoli in aziende come Enel e Wind, ed ha affiancato l’ad Donnarumma in tutte le fasi della gestione dell’ultimo triennio del Gruppo Acea.