Giuseppe Mastrolia vicepresidente, Edoardo Pozzoli ad della Centrale del Latte d’Italia

Il cda istituito dall’assemblea ordinaria dei soci della Centrale del Latte d’Italia (Cli) ha nominato Giuseppe Mastrolia vicepresidente ed Edoardo Pozzoli amministratore delegato.

Inoltre sono stati istituiti dei comitati: il comitato Controlli e Rischi: Antonella Mansi, Valeria Bruni Giordani, Stefano Cometto; il comitato Nomine e Remunerazione: Antonella Mansi, Valeria Bruni Giordani, Benedetta Mastrolia; il comitato per le Operazioni con le Parti Correlate: Antonella Mansi, Valeria Bruni Giordani, Stefano Cometto.

I presidenti dei comitati verranno eletti nella prima seduta utile degli stessi, stesso iter verrà seguito per il lead independent director.



Il cda ha inoltre confermato Giuseppe Bodrero come Investor Relator e dirigente responsabile della redazione dei documenti contabili societari, ha nominato Massimo Carlomagno quale presidente e infine Ester Sammartino quale componente dell’organismo di vigilanza.