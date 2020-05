Banca Akros, confermati i vertici

L’Assemblea ordinaria di Banca Akros, la corporate & investment bank del gruppo Banco Bpm, ha nominato il consiglio di amministrazione che rimarrà in carica per il triennio 2020-2022. Confermati nel board e nelle rispettive cariche Graziano Tarantini, presidente, e Marco Turrina, nella foto, amministratore delegato. Il board di Akros si rinnova quasi per la metà con l’ingresso di: Domenico Pimpinella, che assume la carica di Vicepresidente, Walter Ambrogi, Michele Cerqua, Paola Galbiati e Giordano Riello.