IL MONDO DEL MARKETING

Scavolini: il nuovo spot “la tua casa ti ama” on air e online

Firma di Komma e planning di FC Media per una campagna pubblicitaria dai toni intimi che racconta grandi e piccoli emozioni ai tempi del Covid-19

Debutta in tv il nuovo spot pubblicitario di Scavolini “#latuacasatiama”, che racconta piccole e grandi emozioni ai tempi del Covid-19. La campagna, firmata dall’agenzia pubblicitaria Komma è pianificata da FC Media sulle principali emittenti: RAI, Mediaset, SKY e LA7, oltre che sui social.

Lo spot vede al centro della narrazione la casa, che racconta l’intensità di ciò che le persone stanno vivendo in questo particolare periodo.

In un momento così difficile, l’azienda marchigiana ha scelto dunque di mostrarsi vicina alla gente e valorizzare gli affetti e le relazioni attraverso un contenuto di comunicazione intimo, coinvolgente e inclusivo.

Nel voler rispettare le normative di distanziamento sociale, fa sapere Scalvolini, sono stati coinvolti tre giovani registi (Andrea Vavassori, Fabio Giagnoni, Valerio Musilli) che hanno ripreso il loro quotidiano direttamente nelle proprie case e anche il lavoro di shooting, montaggio e post produzione è stato gestito da remoto.

Commenta Fabiana Scavolini, Amministratore Delegato di Scavolini: “Da sempre al centro del nostro modo di operare ci sono infatti le persone e il loro benessere. Non sappiamo ancora dove questo momento ci porterà e come trasformerà la nostra società, ma sicuramente ci ha fatto capire l’importanza della casa, che ci ha protetti e che è stata la nostra sicurezza. E nella casa la convivenza obbligata di questi giorni ci ha insegnato a stare vicini in modi e tempi a cui non eravamo abituati, mettendo in luce fragilità e risorse, ma anche la nostra incredibile intraprendenza e forza nel combattere questa nuova condizione e superare la crisi. Sarà quindi necessario nel futuro guardare alla progettazione dei contesti abitativi con una nuova sensibilità”.