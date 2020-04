IL MONDO DEL MARKETING

Oro Saiwa con l’agenzia Together realizza la campagna social e digitale a sostegno della Croce Rossa

L’agenzia Together ha realizzato il sito e firmato il piano di comunicazione per il progetto “Buona colazione con Oro”



La Croce Rossa Italiana è impegnata in prima linea accanto a tutti gli italiani nella lotta al Coronavirus.

Per questa ragione Oro Saiwa l’ha scelta come organizzazione a cui dare il proprio supporto e attraverso la quale portare la colazione anche alle famiglie che hanno più bisogno. Oro Saiwa lo fa con il progetto “Buona colazione con Oro” con cui si impegna a consegnare migliaia di colazioni per i volontari della Croce Rossa italiana e, attraverso di loro, alle famiglie italiane in difficoltà.

Oro Saiwa ha quindi scelto, insieme all’agenzia Together (gruppo Oneday), di non limitare l’iniziativa alle colazioni ma di coinvolgere tutti gli italiani: Oro Saiwa consegnerà infatti ai volontari della Croce Rossa anche tutti i messaggi che gli italiani scriveranno per loro e per tutte le famiglie in difficoltà.

“Noi ci mettiamo la colazione, tu il messaggio” spiega la campagna: chiunque atterri sul sito di “Buona Colazione con Oro”, può scrivere un messaggio personalizzato su un biscotto Oro Saiwa, firmarlo e inviarlo alla CRI.

“In questi casi si dice che quello che conta è la donazione, l’aiuto concreto”, dice Fabio Padoan, Chief Strategy & Creative Officer di Together. “Per un brand come Oro Saiwa, che raccoglie intorno alla stessa tavola tutte le famiglie d’Italia, non è però abbastanza. È nella natura del brand pensare anche a chi vorrebbe donare ma non può, a chi vorrebbe comunque fare qualcosa. Quello che sta succedendo ci unisce tutti e Oro Saiwa vuol fare lo stesso”.

Together ha realizzato sia il sito “Buona Colazione con Oro” sia la campagna di comunicazione che questo mese accompagnerà gli italiani sul sito per lasciare il proprio messaggio. Una campagna digital e social, pianificata con Carat, che prevede un recall solo social nella seconda metà dell’operazione.

Together ha svolto nel progetto non solo il ruolo di partner strategico e creativo, ma anche di responsabile delle operations e di connessione tra i diversi interlocutori coinvolti. “Grazie a Oro Saiwa abbiamo potuto realizzare concretamente un bellissimo esempio di togetherness”, conclude Tommaso Ricci, Chief Business Officer di Together. “In un momento di difficoltà per il nostro Paese abbiamo connesso tutta l’Italia a colazione, lanciando un messaggio che rappresenta perfettamente quelli che sono i valori umani ed etici della nostra agenzia”.

Credit

• Chief Strategy & Creative Officer: Fabio Padoan

• Chief Business Officer: Tommaso Ricci

• Art Director: Paola Massarenti

• Copywriter: Sara Nissoli

• Account: Virginia Faedo

• Channel & Media Strategist: Michele Baldari