Africa, Bill Gates e TikTok donano 20 milioni di dollari per finanziare i vaccini contro il Covid-19

La piattaforma di social media TikTok e la fondazione filantropica di Bill Gates (nella foto) hanno annunciato di aver donato 10 milioni di dollari ciascuno alla GAVI Alliance (l’Alleanza mondiale per i vaccini e l’immunizzazione) per finanziare gli sforzi di contenimento della pandemia di Covid-19 in Africa. La GAVI ha dichiarato che i fondi saranno utilizzati per distribuire e impiegare qualunque vaccino utile contro il Covid-19 una volta sviluppato, testato e ottenuta la licenza. I fondi aiuteranno a prevenire “un impatto potenzialmente catastrofico sui programmi di immunizzazione nei Paesi in via di sviluppo”, ha detto il direttore dell’Associazione Seth Berkley. La Gavi Alliance è un partenariato pubblico-privato sostenuto dalla Fondazione Bill & Melinda Gates, l’Organizzazione mondiale della sanità, la Banca mondiale, Unicef e altri soci che conclude acquisti all’ingrosso per ridurre il prezzo dei vaccini nei Paesi più poveri. La settimana scorsa Berkley ha dichiarato a Reuters di sentirsi incoraggiato dall’alto numero di vaccini promettenti per il Covid-19 in fase di sviluppo nel mondo, sostenendo che “ci sono 76 vaccini disponibili sul sito dell’OMS, sei dei quali sono già agli studi clinici, ma il numero è ancora più alto, ben oltre i cento”, ha detto. Questo mese la Gavi ha annunciato che devolverà 29 milioni di dollari a sostegno dei sistemi sanitari di 13 Paesi a basso reddito per contrastare il Covid-19.