Bologna, l’allarme della Camera di Commercio: 1 negozio su 3 non riaprirà

“Un negozio su tre non riaprirà: se il Governo non rivedrà con la massima urgenza le decisioni assunte ci aspetta il deserto per anni nelle nostre strade”:

lo dichiara il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi. Per Veronesi, “ed è inspiegabile il criterio in base al quale potremo prendere in 10 un autobus, ma deve rimanere chiuso un negozio in cui in 40 metri quadri è possibile garantire l’ingresso di una sola persona per volta.

Alle imprese vanno solo date – con chiarezza – le regole da rispettare – sottolinea Veronesi – Altrimenti i danni economici su famiglie e imprese sarebbero devastanti ora e negli anni a venire. La Camera di commercio farà tutto quanto potrà, insieme al sistema camerale nazionale, per riportare al Governo la necessità assoluta che le decisioni assunte vengano riviste immediatamente”.