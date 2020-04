Banca Sella, Massimo Vigo è il nuovo amministratore delegato

Massimo Vigo (nella foto) è il nuovo amministratore delegato e direttore generale di Banca Sella. L’Assemblea degli azionisti dell’istituto biellese, che si è riunita oggi in videoconferenza, ha, infatti, approvato il bilancio e ha nominato il consiglio d’amministrazione che, riunendosi subito dopo, ha proceduto alla nomina di Massimo Vigo.

Succede a Claudio Musiari che, dopo 44 anni di lavoro nel Gruppo ha deciso di andare in pensione, lasciando il ruolo di Ceo di Banca Sella che ha ricoperto dal 2014 “ottenendo importanti risultati positivi e contribuendo all’ulteriore crescita della società”.

Massimo Vigo, dopo una lunga esperienza nel settore bancario, ha iniziato a lavorare nel Gruppo Sella nel 2007 e nel 2009 ha assunto la carica di responsabile del Private banking di Banca Sella. A partire dal 2014 ha ricoperto l’incarico di responsabile della Rete della banca. L’assemblea degli azionisti ha anche approvato all’unanimità il bilancio 2019, che si è chiuso con un utile netto di 35,4 milioni di euro, in crescita del 39,5% rispetto ai 25,4 milioni di euro dell’anno precedente. In crescita la raccolta globale (+9,2%), gli impieghi (+5%) ed il margine di intermediazione complessivo (+ 3,9%).

E’ stata, inoltre, approvata la destinazione ad accantonamento a riserve dell’utile netto dell’esercizio 2019. “La decisione di non procedere alla distribuzione di dividendi, almeno fino al 1° ottobre 2020, nel contesto determinato dall’epidemia Covid-19, – si dice in una nota – è stata adottata in seguito alla raccomandazione della Bce, che la Banca d’Italia ha esteso alle banche sottoposte alla sua supervisione diretta”. La decisione di non distribuire dividendi, ha comportato un ulteriore consolidamento della già solida posizione patrimoniale di Banca Sella, portando il Cet1 al 31 dicembre 2019 dal 14,81% al 15,10% e il Total Capital Ratio dal 18,65% al 18,93%.