Turismo…domestico: nascono i “Tour in poltrona”

La guida Beatrice Landini ha ideato una nuova formula aperta a gruppi di 25 persone che gratuitamente possono partecipare ai percorsi guidati dedicati ogni volta a luoghi e personaggi diversi

Mettetevi comodi e armati di curiosità. Il resto lo aggiunge Beatrice Landini (In Tour con Bea), guida turistica 35enne, che in periodo di isolamento ha deciso di non stare a guardare, ma di mettersi al servizio della curiosità del pubblico, lei che in mezzo alla gente è abituata a starci per lavoro. Nascono così i “Tour in poltrona” autentici viaggi culturali che propongono percorsi di approfondimento su luoghi e personaggi d’interesse turistico. Prossimo appuntamento domenica 26 aprile alle 16.30 con “Congiure e scandali in casa Medici” (il primo a pagamento, a 4,66 euro). Prima di questo Beatrice ne ha condotti altri, dedicati ancora ai Medici famiglia di potere e un altro ancora alla Galleria Palatina. Di fatto archeologa mediorientale, Beatrice è guida turistica da sei anni e opera principalmente a Firenze, con qualche puntata anche su Pistoia, sua città natale.

“Il turismo è stato il primo settore a chiudere i battenti a causa dell’emergenza – spiega lei – quindi dopo una prima settimana di abbattimento e disorientamento ho pensato di fare qualcosa per tenere impegnata me stessa e allietare per quanto possibile la quarantena alle persone, creando una piccola valvola di sfogo. Ho iniziato a fare dei tour in poltrona: percorsi veloci, di 45 minuti massimo un’ora con molte immagini, per dare una piccola panoramica su personaggi e tematiche d’interesse culturale”. Tutto si svolge sulla piattaforma di virtual meeting Zoom dove ogni partecipante può interagire con domande e osservazioni. “Volevo ricreare l’idea del gruppo turistico tramite un’esperienza live che potesse somigliare il più possibile a quella reale – spiega ancora Beatrice –. Finora le iniziative sono state gratuite, una sorta di test per me per vedere come poteva funzionare un’iniziativa simile. Con le prime visite la cosa è andata bene, tanto che in un caso ho dovuto sdoppiare il tour per accogliere tutte le richieste. Ora questo nuovo appuntamento è a pagamento, a 4,66 euro. Del resto dobbiamo provare a reinventarci nel caso in cui la nostra attività resti sospesa a lungo”.

Per poter prenotare il proprio posto in poltrona è possibile collegarsi su Facebook o Instagram alla pagina “In Tour con Bea” oppure scrivere a beatrice.landini83@gmail.com. Un’iniziativa che tende la mano anche alla solidarietà. “Vista l’emergenza finora ho pensato di proporre ai partecipanti di versare un’offerta volontaria a delle raccolte fondi per gli ospedali di Pistoia e Firenze – conclude Beatrice –. Il mio scopo ultimo è quello poi di rendere curiosa la gente. Spero davvero che alla fine di tutto le persone si rendano conto che la bellezza vive accanto a casa nostra: impariamo ad apprezzare i nostri luoghi”.

Linda Meoni, La Nazione