OBE, nuovi soci e consiglieri

L’associazione presieduta da Laura Corbetta elegge due nuovi membri del consiglio direttivo

OBE l’ Osservatorio Branded Entertainment, si occupa dello studio e della promozione sul mercato italiano del branded content ed entertainment come mezzo strategico per la comunicazione integrata di marca.

Ha presentato, giorni fa durante l’assemblea annuale dei soci, le attività in corso e il bilancio della prima parte dell’anno, inaugurando il secondo quarto dell’anno con l’elezione di due nuovi membri del consiglio direttivo: Assunta Timpone, Media Director di L’Oréal Italia, con un’esperienza ventennale nel campo del marketing e comunicazione nell’ambito di realtà multinazionali, e Pietro Enrico, direttore Brand On Solutions di Publitalia ’80, responsabile dello sviluppo di nuovi linguaggi di marca per rispondere a specifiche esigenze di comunicazione delle aziende.

A queste nuove nomine seguono ingressi nella compagine associativa: Bayer, Buzzoole, ComUnica, Creval, Distillerie Branca, Engie Italia, Fastweb, Fremantle, Gruppo Barilla, Gruppo Montenegro, Guna, L’Oréal e Mondadori.

Nel suo bilancio positivo, l’associazione continua nelle sue attività di monitoraggio per analizzare, appoggiare e diffondere il branded entertainment, ha inoltre deciso di affiancare, a queste attività anche strumenti di informazione periodica per gli associati.

OBE è vicina al lancio del primo Libro Bianco sul branded entertainment, un progetto di OBE in collaborazione con Ce.r.Ta. e con il supporto di RTI. che verrà inserito sul mercato a partire dalla metà di maggio, dove verranno presentati i risultati di ricerca su definizione e tassonomia del branded entertainment e analisi dello stato della industry in Italia.