IL MONDO DEL MARKETING

Poste Italiane: conclusa la gara conferma OMD Roma

Si aggiudica l’appalto del valore di circa 4 milioni per i prossimi 24 mesi

Nell’ambito della gara, offerte erano state presentate anche da Zenith, Havas Media e dalla società trevigiana Heads Collettive in associazione temporanea d’impresa con Digical Consulting.

Si è chiusa con la conferma di OMD Roma la gara aperta lo scorso luglio da Poste Italiane al fine di selezionare il centro media per il prossimo biennio.L’incarico, operativo dal mese di aprile e del valore di circa 4 milioni per i prossimi 24 mesi (il budget è relativo ai soli costi di servizio e tecnici, al netto dell’acquisto degli spazi), vedrà dunque in sella la sede romana di OMD guidata dal general manager Francesco Blini, che già svolge questo incarico dal 2017 dopo essersi imposta anche nella precedente gara.



L’incarico è relativo in particolare ai servizi di pianificazione, monitoraggio, sviluppo di piani editoriali, supporto amministrativo all’acquisto e controllo degli spazi media, on e off line, per le campagne pubblicitarie del gruppo Poste italiane, la cui spesa pubblicitaria in Italia supera la soglia dei 15 milioni annui.