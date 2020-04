Maurizio Perinetti nominato responsabile della direzione di Lexus in Italia

E’ stato designato Maurizio Perinetti come responsabile della direzione di Lexus in Italia. Azienda quest’ultima, che da sempre, si impegna a mantenere alti gli standard di una tecnologia ibrida d’avanguardia unita ad eccellenza, eleganza e prestazioni elevate

Perinetti vanta di un ventaglio di esperienze variegate, è passato dal team di TMI, alla Toyota Motor Europe e si è in seguito dedicato al coordinamento tutte le linee guida del Prodotto Toyota, congiuntamente al comparto di marketing Post-Vendita.

Simultaneamente, ha concluso il suo percorso più che positivo, anche il manager Fabio Capano, in Toyota Motor Italia dopo una lunga esperienza in Toyota a livello internazionale, ha disposto la fine del suo percorso per intraprendere una nuova sfida indirizzata verso nuove direzioni.