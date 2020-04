Massimo Angelini nominato direttore external affairs, corporate communication and partnership della Luiss

E’ stato designato Massimo Angelini come direttore external affairs, corporate communication and partnership della Luiss. Il team ha avviato questo processo di implemento per integrare il management team con l’obiettivo di dedicarsi al cambiamento, legato in particolar modo, al complesso momento di emergenza che noi tutti siamo costretti ad affrontare

Angelini entra nel team Luiss a seguito di una lunga carriera manageriale nel mondo delle telecomunicazioni. Si è dedicato precedentemente al comparto di public affairs, internal & external communication di WindTre, mansione che ha ricoperto anche nella nuova realtà delle telco italiane.Il celeberrimo polo universitario privato della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, impegnato in un’avanzata offerta formativa distinta in quattro eccellenti Dipartimenti, ha attivato in questo momento dei percorsi di didattica online, introducendo la possibilità di discutere lauree, sessioni straordinarie e non, per permettere a tutta la comunità di studenti di proseguire il proprio percorso formativo.