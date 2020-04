Glovo, Deliveroo e Just Eat riuniti per il webinar “Ristorazione & Delivery”, un appuntamento virtuale dedicato alla ristorazione e al mondo del delivery

L’appuntamento virtuale ha lo scopo di fornire validi suggerimenti per il miglior utilizzo delle piattaforme di food delivery in questo momento di crisi e al contempo presentare nuovi modelli pensati per la riorganizzazione sociale post-Covid 19

Un confronto pratico su come la ristorazione possa fare leva sul delivery in questo momento complesso: è questa la finalità dell’iniziativa organizzata da “Appetite for Disruption“, il primo think tank italiano sulla ristorazione e PwC Advisory. Le principali piattaforme di food delivery saranno riunite per un appuntamento virtuale, il webinar “Ristorazione & Delivery”, realizzato per l’Industria della Ristorazione italiana, sarà disponibile on line venerdì 10 aprile alle ore 10.

È un seminar ma si fa sul web. “Webinar” è un neologismo che fa riferimento a veri e propri appuntamenti virtuali – professionali, educativi o informativi – predisposti on line a un orario stabilito e in qualche modo “pubblici”: tutto ciò che occorre per partecipare è la connessione internet ed essersi precedentemente registrati. Tramite i sistemi di videoconferenza, i partecipanti possono interagire e confrontarsi con i relatori. “Un momento di confronto – commenta Matteo Sarzana, General Manager di Deliveroo – rispetto a una situazione imprevista che impone scelte nuove”.

Ospiti d’eccezione i tre principali players del food delivery, Glovo, Deliveroo e Just Eat, in un webinar aperto al mondo della ristorazione con lo scopo di fornire validi suggerimenti per il miglior utilizzo delle piattaforme di food delivery. Al webinar parteciperanno Daniele Contini, Country Manager di Just Eat, Matteo Sarzana, General Manager di Deliveroo, Elisa Pagliarani, General Manager di Glovo.

“Siamo consapevoli di come il delivery (food e non food) stia mutando, divenendo sempre più centrale in questa fase critica sia per i nostri partner sia per i nostri consumatori, con un ruolo sempre più importante della tutela della sicurezza per tutti” ha dichiarato Elisa Pagliarani, General Manager di Glovo Italia “Come piattaforma multi-categoria abbiamo registrato una significativa evoluzione dei comportamenti di consumo dei nostri utenti da cui trarre indicazioni preziose sulle sfide che il settore dovrà affrontare nei prossimi mesi, sia dal punto di vista dell’offerta sia della relazione con i nostri utilizzatori”.

Cris Nulli, Founder di Appetite for Disruption, aprirà la sessione di lavori condividendo alcuni dati dell’industria della ristorazione commerciale e Domenico Agnello, Associate Partner di PwC, concluderà il webinar presentando il Consumer Trust Index, un nuovo progetto pensato per la riorganizzazione sociale post-Covid 19, con riferimento alle analisi delle tendenze, dei consumi e del sentiment dei cittadini italiani.

