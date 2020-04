Danilo Biella e Ines Paola Mancuso sono le due new entry di Beintoo

Designati due nuovi manager all’interno del team Beintoo come junior data scientist e come parte integrante del team sales. L’azienda attiva nella pubblicità geo-comportamentale o Mobile Data Company, ha avviato questo processo di implemento per incrementare il team mirando e incoraggiando giovani talenti

Biella ha assunto l’incarico entrando nel team di Beintoo come junior data scientist, compagnia operante e attiva nel mercato del Digital Marketing con soluzioni di Mobile Advertising, Drive to Store & Location Intelligence. Con una laurea in astrofisica conseguita presso l’Università di Milano-Bicocca e il suo ventaglio di esperienze precedenti, saprà sicuramente come supportare il team, pur cominciando questo nuovo percorso in modalità smart working, in una situazione così delicata come quella che stiamo vivendo al momento.

Mancuso ha assunto invece un ruolo all’interno dell’internship del team sales. Anche lei, come Biella, lavorerà momentaneamente in smart working, per permettere la sua e la sicurezza altrui avvalorando il team in attesa di tempi migliori.

Andrea Campana, Amministratore delegato di Beintoo, ha affermato in una nota quanto sia e sia stato fondamentale puntare su giovani talenti emergenti e quanto questo sia uno degli scopi fondamentali di Beintoo, che continuerà a perseguire nel tempo su questa linea guida, in particolar modo in un momento così complesso come quello odierno. E’ ora il momento di creare e adoperarsi per costruire condizioni tali da permettere una ripresa e un’evoluzione attiva ed efficace. Ragion per cui, il CEO di Beintoo, ha annunciato la sua predisposizione all’apertura di ulteriori altre posizioni all’interno del suo team, fruibili e consultabili sul loro sito, continuando ad effettuare colloqui, attivandosi da casa e provando a dare incoraggiamento costante a tutte le industry.