Anna Amodio è la nuova senior vice president e head of human resources di Ntt Data Italia

E’ stata designata Anna Amodio come senior vice president e head of human resources di Ntt Data Italia. Succederà ad un altro manager, Antonio Vitale e risponderà direttamente al CEO Walter Ruffinoni

Amodio ha assunto l’incarico di senior vice president e head of human resources di Ntt Data Italia, società che gestisce il comparto della consulenza e dei servizi IT, Digitale, Cyber security e system integration. Una laurea in Lingue e Letterature moderne, un Master in Business Administration ed un ventaglio di esperienze variegate, la manager Amodio è stata alla guida del Gruppo Olivetti, di Telecom Italia e di Wind. E’ stata inoltre senior partner di A4C Consulting, società dall’imponente competenza, che offre consulenza aziendale direzionale e strategica in ambito di organizzazione, personale, comunicazione e commerciale.

Nel suo nuovo ruolo avrà il compito di coordinare oltre 4.000 dipendenti della multinazionale giapponese in Italia, distribuiti su 8 sedi da Nord a Sud. Arduo compito, affidato precedentemente ad una donna, solo due volte. Dapprima dalla manager Nadia Governo, head of other telco & media e poi da Rosy Cinefra, head of legal and compliance.