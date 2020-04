Fimer, Alessio Facondo è il nuovo CEO

Disegnato dal Gruppo Fimer, Alessandro Facondo ne è nominato Amministratore Delegato. Il Gruppo leader nel dare forma all’energia e produrla attraverso la potenza dei loro inverter solar, ha avviato questo processo di implemento per consolidare la squadra di gestione e dare forza all’incremento dell’azienda su scala globale

Facondo ha una formazione manageriale di grande rilievo, caratterizzata, tra l’altro, da un’eccellente trasformazione di SelexEs Spa, che, sotto la sua direzione, ha registrato dei risultati straordinari alle aspettative prefissate oltre ad aver ricevuto anche molteplici premi come fornitore di grandi aziende. E’ stato inoltre Senior Vice President Production e successivamente anche Amministratore Delegato di AgustaWestland e della divisione aerostrutture di Leonardo Finmeccanica SpA.





Simultaneamente, il team ha confermato anche le promozioni di Carlo Corollo come chief people officer, con decorrenza a partire da marzo 2020 e Corrado Cusaro come group chief Financial officer.



Il manager Corollo vanta un’esperienza internazionale, avendo lavorato al fianco di Ferrero nella sede di Lussemburgo per quasi 20 anni in Stanley Black & Decker dove ha svolto diverse mansioni nel comparto delle risorse umani tra cui regional HR director e vice president GR per l’Europa.











Cusaro ricoprirà invece il settore finanziario, fiscale e contabile dell’azienda. Comparto di sua responsabilità per via della carriera lavorativa, intrapresa precedentemente, che spazia dal ruolo di senior auditor in PWC e in Sitindustrie Group come tax group accounting e come senior tax advisor in Prelios Spa. Ha inoltre passato molteplici anni nel Gruppo Sinterama, omonima multinazionale del settore tessile. E’ arrivato a rivestire il ruolo di chief Financial Officier per Foreign Companies, dove, poco dopo lo hanno promosso Group chief Financial officer.