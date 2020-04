Prysmian, completata integrazione marchi con General Cable

Prysmian Group (nella foto, l’a. d. Valerio Battista), leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per l’energia e le telecomunicazioni, completa il processo di integrazione dei marchi a seguito dell’acquisizione di General Cable, lanciando una nuova strategia multi-brand e il restyling della visual identity e dei loghi. L’integrazione e razionalizzazione del portafoglio dei marchi, informa una nota, riflette la strategia commerciale definita con l’integrazione di General Cable, assegnando a ogni brand uno specifico business e area geografica secondo un modello a matrice. L’architettura multi-brand di Prysmian continuerà a essere strutturata su tre livelli: Prysmian Group, integrato con lo slogan “Linking the Future”, è il Corporate Brand “umbrella” che rappresenta l’intera organizzazione a livello globale; tre forti marchi commerciali, Draka, Prysmian e General Cable che rappresentano famiglie complete di prodotti in più paesi; i cosiddetti “global category hero” che rappresentano una singola famiglia di prodotti a livello globale e infine i singoli brand di prodotto. I loghi dei marchi commerciali saranno caratterizzati anche dalla scritta “A brand of the Prysmian Group”.