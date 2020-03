Alessandro Franzosi denominato Chief Financial Officer del Gruppo Mondadori

E’ stato designato il manager Alessandro Franzosi come capo dell’ufficio finanziario dal Gruppo Mondadori. Sostituirà definitivamente l’attuale manager Oddone Pozzi che lascerà l’azienda a seguito di performance negative riassunte nelle contestazioni del Brand Bluebell

Franzosi, attualmente Direttore corporate Finance e Business development della finanziaria di investimento, Fininvest, prenderà il posto del manager Oddone Pozzi nel Gruppo Mondadori. Nel suo prestigioso ventaglio di esperienze, vanta di una profonda conoscenza operativa del settore editoriale e delle attività del Gruppo Mondadori. Si è occupato in un primo momento di predisporre piani strategici, per poi entrare nel dipartimento di sviluppo nella holding Fininvest S.p.A. Ha fatto parte in seguito, dell’area business development, in Olivetti Telemedia. E’ stato parte integrante, inoltre, del dipartimento di M&M di Banca Imi, con la specializzazione sui settori Media e Telecom. Nella sua lunga carriera è diventato anche managing director nella multinazionale americana, leader negli investimenti, Morgan Stanley e ha fatto parte del team della Société Générale. In questa nuova mansione, nel Gruppo Mondadori, avrà il compito di supervisionare il team di controllo interno, gestirà la strategia finanziaria dell’azienda coordinando con competenza la redistribuzione delle filiali. Darà il suo grande contributo anche nel miglioramento dei sistemi informativi per una migliore gestione aziendale.