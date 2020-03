PILLOLE DI ECONOMIA

Revoca per conto della società Moncler, privata l’efficacia dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria per far fronte all’emergenza e rinviata a data da destinarsi. Scambi in forte rialzo per il comparto Telecomunicazioni in Italia. Decorso decisamente positivo per Bp Plc. Incrementi crescenti anche per Ashtead

Moncler comunica che, a fronte dell’emergenza Covid-19 ed in considerazione dei provvedimenti normativi emanati per contenere gli effetti della situazione emergenziale, l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, fissata in unica convocazione per il 22 aprile 2020 è revocata. L’Assemblea sia nella parte ordinaria che straordinaria, si precisa, sarà riconvocata in altra data, sempre in un’unica convocazione nelle modalità che si riterranno più appropriate.

Avanzo costantemente positivo per le 40 società italiane, facente parte dell’Indice che racchiude il settore delle telecomunicazioni in Italia, FTSE. Comparto che arriva a raggiungere gli scambi a 10.335,42 punti.

La Bp Plc, multinazionale di olio, gas ed energie rinnovabili nonché leader mondiale nella produzione e vendita di pannelli fotovoltaici, con sede a Londra, si affaccia al mercato mostrando una performance eccellente, con un rialzo più che positivo del 7,36%. Il panorama rilevato si basa su un’analisi settimanale che mette in risalto la tendenza al rialzo rispetto all’andamento del FTSE 100. Rialzo che fa presagire possibili vantaggi da parte del mercato. La prospettiva di medio periodo preannuncia una tendenza negativa della curva di mercato. Ciononostante, un’analisi accurata del grafico, rassicura sul potenziale allentamento della fase ribassista preparatorio all’innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 280,4 centesimi di sterlina (GBX). Possibili elementi positivi garantiscono il raggiungimento di nuovo obiettivo raggiunto in area 291,9. I dati che consentono di identificare tale analisi sono da ritenersi strumenti prettamente informativi e non vogliono in alcun modo ritenersi strumenti di consulenza finanziaria o incentivo al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

Giornata clamorosa anche per la società britannica per il noleggio di attrezzature industriali con sede a Leatherhead, Surrey, Londra. La società in questione, Ashtead, passa di mano in forte guadagno, sopraelevando i valori precedenti del 5,66%. La propensione ad una settimana di Ashtead è meno forte rispetto all’andamento del FTSE 100. Questo decadimento potrebbe provocare un’opportunità di vendita del titolo per conto del mercato. Il profilo tecnico di Ashtead evidenza un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto di 1.318,9 centesimi di sterlina (GBX), l’area di rialzo individua invece l’area di resistenza a 1.466,3. Le previsioni annunciano potenziali ripiegamenti ulteriori con obiettivo fissato a 1.353,2. I dati che consentono di identificare tale analisi sono da ritenersi strumenti prettamente informativi e non vogliono in alcun modo ritenersi strumenti di consulenza finanziaria o incentivo al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.