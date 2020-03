Giuseppe Conte diventa il nemico di un videogioco contro il Covid-19

Anche il premier diventa protagonista di un videogioco in cui veste i panni di un agguerrito nemico che cerca di far rispettare le norme del decreto anti COVID-19

Pazzi per Giuseppe Conte. Il popolo italiano sta imparando a conoscere meglio il premier, che tanto si sta adoperando in questo periodo di crisi dovuto all’espandersi senza sosta dell’infezione da Covid-19. Il premier ha proposto infatti una lunga serie di decreti e norme atte a contrastare l’evolversi dell’epidemia, che sta mettendo a rischio la salute di migliaia di persone. Un influencer ha pensato così di renderlo l’antagonista di un videogioco di ruolo.

Autori di questo gioco l’influencer IlCirox e il già conosciuto Il Santuario di Miki, che aveva pubblicato qualche settimana fa il videogame dove aveva ricreato la scena di Bugo e Morgan sul palco del Festival di Sanremo su RPG Maker.

Conte appare come il nemico principale di un livello di Undertale, gioco di ruolo in cui il giocatore impersona un ragazzino che si addentra nei meandri di un sotterraneo dove si trova a sfidare una serie di mostri e nemici potenti, la cui salute è rappresentata da un cuore rosso su schermo, che deve proteggere dagli attacchi avversari.

In questo caso, la sua nemesi risulta essere proprio il premier, che in un primo momento chiede al giocatore di restare confinato nella sua stanza per la sua sicurezza, ma incontrate le sue resistenze, gli chiede di dimostrare di conoscere le norme sulla prevenzione a suon di decreti e istruzioni (quali indossare la mascherina, restare a un metro di distanza e lavarsi le mani) e minaccia di denunciarlo alle pubbliche autorità.

Alla fine del livello il malcapitato Conte viene sconfitto, ma chiede al giocatore di salvare i cittadini, arrestando l’epidemia causata dal temibile COVID-19. Anche i villain, dunque, alla fine hanno un cuore d’oro.

