IL MONDO DEL MARKETING

Coronavirus: sempre più alta la richiesta di spesa online

Bofrost il colosso dei surgelati a domicilio conquista il record





È la più importante azienda italiana della vendita diretta a domicilio di specialità alimentari surgelate senza nessuna interruzione della catena del freddo.

Vi lavorano 2.400 persone in tutta Italia.La sede centrale si trova a San Vito al Tagliamento (PN).

Sono un milione le famiglie che si affidano e apprezzando i prodotti Bofrost in Italia.

Vi era già da tempo la tendenza a preferire la spesa on line per comodità e praticità ma come racconta l’amministratore delegato di Bofrost Italia Gianluca Tesolin, già dal 23 di febbraio gli ordini online sul sito e sull’app sono aumentati in media del 100% ogni giorno.

In particolar modo l’ app Bofrost è stata fondamentale come nuovo canale di comunicazione diretta e immediata, con la possibilità dei consumatori di prenotare in anticipo la propria spesa.

In momenti come questi è fondamentale la relazione di fiducia tra venditori e clienti.

Abbiamo continuato ad assicurare il servizio con continuità e adottando tutte le opportune misure di sicurezza a tutela sia dei nostri clienti sia del nostro personale, continua Gianluca Tesolin.

Le direttive che tutti gli operatori Bofrost hanno ricevuto sono chiare, mascherina protettiva, guanti e disinfettante per le mani.

Conclude poi Tesolin nel dire che è attiva in modo permanente un’unità di crisi per seguire le continue evoluzioni e per fornire risposte ai consumatori garantendo così un servizio che si dimostra non solo apprezzato ma anche utile ai fini della prevenzione nella diffusione del virus, evitando di fatto quelle situazioni affollate nei punti vendita.