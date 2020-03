IL MONDO DEL MARKETING

Arpa Industriale: la pianificazione sarà curata da Havas Media



Arpa Industriale società leader nella progettazione di pannelli per applicazioni di interni conferisce l’incarico alla centrale guidata da Stefano Spadini al termine di una consultazione

Stefano Spadini toscano risoluto e caparbio, Amministratore delegato di Havas Media Group, sua la frase: “ Le agenzie media, hanno un futuro solo se sanno generare valore.”

Arpa Industriale, azienda che dal 1954 progetta e produce pannelli con tecnologia HPL di altissima qualità per applicazione di interni, al termine di una consultazione col fine di rafforzare la nuova campagna di comunicazione di Fenix, sceglie Havas Media.

Target di riferimento sono architetti e interior design, l’approccio integrato presentato da Havas Media è stato decisivo per la scelta dell’agenzia, come si legge nella nota.

Il piano di comunicazione prevede attività media e digitali, ma anche l’apertura all’attivazione di attività legate ai contenuti. Attività prevalentemente rivolte all’Italia ma con una copertura che interesserà anche il mercato europeo.

Il commento di Spadini: “lavoreremo insieme con Arpa Industriale per costruire un contatto unico tra brand e consumatore. In Havas Media lo facciamo puntando sulla capacità dei brand di creare Media Experience sfruttando il valore dei meaningful media”.