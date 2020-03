TIM a fianco di cittadini e imprese per l’emergenza Coronavirus

Previsti Giga, voce illimitati, TIMVISION e altri servizi per i clienti consumer e business

TIM è a fianco dei cittadini e delle imprese e Pubblica Amministrazione delle zone interessate dall’emergenza Coronavirus ed è pronta ad erogare gratuitamente Giga, traffico voce illimitati, accesso a TIMVISION ed altre iniziative rivolte sia alla clientela consumer sia a quella business, per un mese. Tali azioni rispondono all’iniziativa del Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione finalizzata a sostenere e aiutare la gestione di questo momento eccezionale delle famiglie e delle aziende coinvolte (https://innovazione.gov.it/it/solidarieta-digitale/).

In particolare l’azienda offre, in base al profilo attivo, Giga o minuti illimitati di traffico nazionale verso i numeri fissi e cellulari a tutti i clienti consumer mobili prepagati che risiedono in molti dei comuni nelle province di Lodi* e di Padova*. TIM ha informato la clientela interessata con un SMS (attivazione valida fino al 27 marzo).

Agevolazioni anche per i clienti TIM consumer di rete fissa che risiedono negli stessi comuni: in particolare è prevista la completa gratuità del traffico voce nazionale verso i numeri fissi e mobili, per tutto il mese di marzo, per coloro che non hanno già un’offerta che include telefonate illimitate.

Anche i contenuti di TIMVISION saranno offerti ai clienti TIM di rete fissa. Basterà registrarsi al link

https://www.timvision.it/page/tim-tv-per-te attraverso la connessione wifi di casa da rete fissa e accedere al mondo TIMVISION dal 3 al 31 marzo.

TIM offrirà alla clientela business e alla Pubblica Amministrazione indipendentemente dall’area geografica di residenza – 100 Giga gratuiti a tutte le linee mobili business con bundle dati attivo. I clienti che riceveranno un SMS potranno attivare la gratuità per 30 giorni rispondendo al messaggio. Viene reso inoltre gratuito per due mesi anche il servizio “TIM Work Smart”, per supportare le attività dei clienti in smart working che potranno effettuare web e audio conference (da smartphone e PC). Ai cittadini che risiedono in molti dei comuni nelle province di Lodi* e di Padova* viene anche offerto gratuitamente il servizio di video identificazione via web per ottenere TIM ID (identità digitale SPID), che permette di accedere direttamente da casa ai servizi della Pubblica Amministrazione abilitati.

TIM supporta inoltre docenti e studenti per l’emergenza scuole chiuse con la piattaforma di e-learning Scuolabook di Olivetti (partecipata al 100% da TIM) e con WeSchool (partecipata al 14% da TIM), che permette di fare scuola a distanza ed è già stata utilizzata, nella prima settimana di emergenza, da 590.000 persone. TIM conferma il proprio impegno a supporto delle Istituzioni, cittadini e imprese per la realizzazione di servizi informativi su tutto il territorio nazionale, quali ad esempio attivazioni di numeri verdi nazionali e regionali, call center informativi, SMS per fornire informazioni alla popolazione.

TIM è inoltre pronta a fornire la propria consulenza e le soluzioni più innovative per favorire il lavoro attraverso servizi di audio e video conferenza e dicollaboration che puntano a ridurre gli spostamenti delle persone, anche con condizioni agevolate e con formule try and buy.