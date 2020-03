PILLOLE DI ECONOMIA

Lanciate nuove coperture assicurative dalla compagnia Generali. Assicurazioni volte a garantire protezione nel contesto del Coronavirus. Mentre in borsa, andamenti più che positivi per la brillante multinazionale Danieli che scambia una performance del 3,82%.

E’ stata disposta una diaria da ricovero in caso di ospedalizzazione ed erogazione di un capitale in caso di terapia intensiva per le famiglie. Per gli imprenditori, è invece previsto un sostegno alle imprese con indennità in caso di interruzione di attività. In questa circostanza avranno inoltre, in caso di chiusura forzata dell’attività a causa del coronavirus, un’estensione gratuita di tre mesi della copertura. Le assicurazioni sono attivabili senza alcun tipo di limitazione territoriale.

L’evoluzione di questo specifico settore è più solido rispetto al trend del FTSE Italia Mid Cap. In questo momento, l’attenzione è dunque rivolta con più fermezza a Danieli, in riferimento all’indice. Il quadro generale del produttore di impianti siderurgici indica un’estensione della linea ribassista verso il pavimento a 13,4 con tetto rappresentato dall’area 13,7.