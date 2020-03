Il mondo del marketing

Nesquik sceglie Tribe per l’ideazione della Digital Activation per la primavera 2020

La scelta avviene dopo una consultazione tra varie agenzie, iniziate verso la fine del 2019

In passato Tribe si è occupata del riposizionamento strategico dell’offerta servizi nella piattaforma “Buona la Vita” dopo il grande successo l’agenzia riconferma la sua collaborazione con il brand Nesquik.

Ymea: nuovo spot con la Cucinotta realizzato da Yam112003

Al via la nuova campagna dedicata ad Ymea lanciata da Perrigo.

Ymea è la linea di intergratori alimentari studiata per le donne che affrontano la menopausa.

Testimonial scelta è Maria Grazia Cucinotta attrice over 50 amatissima da tutte le donne italiane, perfetta per l’obiettivo della campagna: parlare alle donne con un tono coinvolgente e rassicurante.

La produzione è a cura di Think Cattleya e sviluppata sotto la supervisione della VA Consulting di Arbitrio come Production Advisory & Cost Control.

La campagna sarà on air fino ad agosto e visibile sulle reti Publitalia e sui social del brand.

Findus: la campagna su tv e digital che riporta on air i 4 Salti in Padella

La firma è di Grey mentre la pianificazione è di Zenith. La casa di produzione è Filmmaster Production.

Zenith, consolidata agenzia di origine britanniche cresciuta fino a diventare uno dei primi network media nel mondo, con Andrea di Fonzo in veste di Ceo.

Dopo 7 anni Findus lancia la sua ultima campagna di comunicazione di 4 Salti in Padella, che si rivolge ad un target eterogeneo, dai giovani, ai single ma anche alle coppie e a tutti coloro che non vogliono rinunciare al gusto e alla qualità. Una campagna che puntando sulla capacità di sempre di rispondere alle esigenze dei consumatori ci ricorda che non fortunatamente non sempre le cose buone hanno bisogno di tempo.

Nello spot scene di vita quotidiane e un messaggio semplice e chiaro:” Ci sono cose importanti che hanno bisogno di tempo e altre che per fortuna non ti fanno aspettare!”.