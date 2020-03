L’aeroporto di Cagliari aderisce a “Progetto Autismo”

L’aeroporto di Cagliari ha aderito al progetto ‘Autismo – in viaggio attraverso l’aeroporto’ ideato dall’Enac con la collaborazione di Assaeroporti, le associazioni di settore e le società di gestione aeroportuale, per facilitare e rendere il più agevole possibile alle persone autistiche e ai loro accompagnatori tutte le operazioni aeroportuali connesse al viaggio in aereo. Lo scalo si è avvalso del supporto dell’associazione Diversamente Onlus e si è dotato di strumenti che consentono ai passeggeri con questa patologia e alle loro famiglie di pianificare al meglio il viaggio e viverlo con maggiore tranquillità. Sono previste visite mirate in aeroporto: prima del viaggio, le persone autistiche e i loro accompagnatori possono visitare lo scalo con l’assistenza di personale specificamente formato e provare in anticipo i percorsi che effettueranno il giorno del volo in partenza da Cagliari. Verrà messo a disposizione materiale illustrativo: prima del viaggio, le persone con autismo e i loro accompagnatori possono prendere visione – anche comodamente da casa – di foto e brochure appositamente realizzate per una più facile comprensione delle diverse fasi aeroportuali del viaggio. All’arrivo in aeroporto, inoltre, gli operatori accoglieranno chi parte con il dono di speciali gadget che consentono al personale aeroportuale precedentemente formato di riconoscere che in un determinato gruppo sono presenti una o più persone con una disabilità nascosta; questo renderà possibile ai viaggiatori di usufruire di percorsi preferenziali senza intoppi e rallentamenti di sorta. “Viviamo in un’era – ha sottolineato Renato Branca, amministratore delegato di Sogaer – in cui il viaggio in aereo, grazie a tariffe sempre più contenute e capillarità dei collegamenti, è ormai alla portata di molti. Garantire il diritto alla mobilità di tutti, però, non è solo un fatto di voli e tariffe, quanto piuttosto rendere accessibile, dignitoso e, se possibile piacevole, il viaggio in aereo a tutte le categorie di passeggeri. Una particolare attenzione va naturalmente data ai viaggiatori con disabilità e alle loro famiglie. Per questo abbiamo accolto con entusiasmo l’invito di Enac aderendo al progetto Autismo, in viaggio attraverso l’aeroporto’. Da oggi, ci prepariamo ad accogliere a Cagliari un numero sempre maggiore di passeggeri e a soddisfare le specifiche esigenze di ognuno di loro”.