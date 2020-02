Risanamento vende quota Intown, Lendlease sale a 100%

Il gruppo Risanamento, attraverso Milano Santa Giulia, ha ceduto a Lendlease il proprio 50% di InTown, società partecipata in via paritetica da Msg e Lendlease, che sale così al 100%. InTown è la società che sviluppa gli edifici Spark One e Spark Two (i Lotti Sud all’interno del più ampio progetto Milano Santa Giulia ed adiacenti al Complesso Sky). Il controvalore dell’operazione è di 23,5 milioni di euro. Nelle settimane a venire le parti finalizzeranno il contratto di compravendita della quota di Milano Santa Giulia, nonché tutti i contratti ad esso ancillari. Con questa operazione, afferma una nota, Lendlease consolida la propria presenza nell’Area Sud di Milano Santa Giulia in cui verrà realizzato uno dei maggiori business district in Italia Msg proseguirà le proprie attività di sviluppo, concentrandosi sulla parte nord del progetto Milano Santa Giulia, in previsione della prossima approvazione della relativa Variante che contiene anche la realizzazione dell’Arena (PalaItalia) che ospiterà alcune gare delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Andrea Ruckstuhl, nella foto, responsabile Italia ed Europa Continentale di Lendlease, ha commentato: «L’acquisizione di InTown rappresenta un importante avanzamento dell’intero progetto di Milano Santa Giulia e per Lendlease in Italia. L’operazione ci permette di consolidare la nostra posizione nel business district e ivi replicare il nostro modello integrato di sviluppo, ove la realizzazione è accompagnata alla creazione di prodotti di investment & asset management». Nel mese di ottobre 2019, ricorda la nota, Lendlease aveva finalizzato l’acquisizione per 262,5 milioni di euro del complesso immobiliare sede di Sky in Italia da SC3, società controllata tramite Milano Santa Giulia da Risanamento, attraverso il fondo Lendlease Global Commercial Reit. Le quote del fondo sono state collocate sul mercato attraverso un’Ipo sottoscritta con successo da primari investitori istituzionali internazionali e quotate alla Borsa di Singapore con una capitalizzazione complessiva iniziale di circa un miliardo di euro.

Nel febbraio 2020 Lendlease ha sottoscritto attraverso Intown un contratto preliminare di locazione con Saipem che prevede l’insediamento di quest’ultima all’interno del business district di Milano Santa Giulia. L’accordo prevede la locazione da parte di Saipem di circa 43.500 mq di uffici di Spark One – ovvero l’intera porzione ad uso uffici insieme ad un’area mensa e ai parcheggi annessi all’edificio – e un’ampia porzione dell’edificio Spark Two. La restante porzione ad uso uffici di Spark Two – pari a circa 6.500 mq – e le aree destinate ad attività commerciali sono in fase avanzata di commercializzazione.