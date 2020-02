Susanna Messaggio designata pr e socio in affari per SG Company

E’ stata nominata da Gruppo SG Company come pr e socio in affari. Il Gruppo ha avviato questo processo di implemento per catalizzare i progetti di questa ambiziosa azienda avviando Messaggio nel ruolo di coordinatrice di nuove partenership strategiche avvalendosi della sua energia e professionalità nell’ambito della fitta rete di relazioni.

Messaggio ha già ricoperto ruoli di prestigio oltre ad essere essa stessa un volto noto al grande pubblico televisivo. E’ proprietaria dell’agenzia SM Strategie di comunicazione, relazioni pubbliche e ufficio stampa di Milano, in Corso Sempione.

Nella sua mansione succederà direttamente al direttore e presidente, Davide Verdesca. Vanta una carriera importante, testimonial e autrice di molteplici manifestazioni della company con sede in corso Monforte 20 a Milano ha inoltre sviluppato tematiche imponenti attraverso la sua collaborazione con il Quotidiano Nazionale Il Resto del Carlino-La Nazione, Il Giorno, Lei Style, Voi, Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport. E’ coinvolta in molte campagne che la vedono protagonista come influencer e Leader d’opinione oltre ad essere docente di Comunicazione e Marketing alla Business School de “Il Sole 24 Ore”.

E’ importante sottolineare la sua particolare attenzione verso la sensibilizzazione sul tema prevenzione-obesità che andrà a toccare diverse città italiane di cui sarà parte integrante e porterà con se tutto il suo bagaglio di esperienza.