La fibra ultraveloce di Wind Tre raggiunge Cosenza

Wind Tre continua ad estendere la connettività ultraveloce sul territorio italiano e porta la rete fino 1 Gigabit di Open Fiber nel cuore di Cosenza, ‘l’Atene della Calabria’, città caratterizzata da una ricca tradizione culturale e monumentale. La fibra ottica raggiungerà le rive del Crati, nell’area compresa tra Via Panebianco e Viale della Repubblica, grazie alla tecnologia Fiber-To-The-Home (FTTH). Wind Tre e Open Fiber ampliano così la copertura in fibra FTTH, con un’infrastruttura che consente di supportare i servizi digitali più evoluti per le famiglie e le imprese, grazie ad un’elevata velocità di connessione che garantisce il massimo delle performance in navigazione. La linea ultraveloce di Wind Tre è attivabile con le nuove soluzioni convergenti “Super Fibra” che offrono il servizio ‘Super Wi-Fi’ a casa e, nell’offerta a brand Wind, prevedono una linea fissa in fibra FTTH e 100 Giga per gli smartphone di tutta la famiglia, mentre con il brand 3, oltre alla fibra FTTH, includono Giga illimitati da smartphone.