Banca Ifis, collocato con successo bond da 400 milioni

Vi informiamo di una notizia riguardante Banca Ifis. La Banca ha concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria di tipo Senior Preferred destinata a investitori professionali che ammonta 400 milioni di euro e scade il 25 giugno 2024. L’obbligazione fa parte della strategia di funding indicata dal piano industriale 2020-2022 che prevede una maggiore diversificazione delle fonti di finanziamento. L’operazione ha riscontrato una forte domanda con ordini finali, provenienti per oltre il 60% da investitori esteri, superiori di quasi tre volte l’importo allocato. Il reoffer price è di 99,692 per un rendimento a scadenza dell’1,82% ed una cedola pagabile annualmente del 1,75%. La transazione ha riscontrato una forte domanda con ordini finali, provenienti per oltre il 60% da investitori esteri, superiori di quasi tre volte l’importo allocato. Cosi l’ad di Banca Ifis, Luciano Colombini, ha commentato il collocamento: “Il riconoscimento con il quale il mercato, non solo domestico, ha accolto questa operazione è una importante conferma della solidità della Banca e della strategia di crescita sostenibile su cui puntiamo”.