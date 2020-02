Gianfranco Barbera, nominato direttore clienti di “Hi!”

E’ stato nominato dal brand Hi! come direttore clienti nella struttura dell”agenzia pubblicitaria indipendente fondata da Emilio Haimann. L’azienda ha avviato questo processo per rafforzare al meglio il team.

Barbera ha grande esperienza, dal mercato italiano a quello global che l’ha visto protagonista al seguito con brand del calibro di IBM, Nestlé Purina e Nutella. Vanta di grande passione e professionalità oltre ad una grande tecnica che, unita al talento, darà un grande contributo all’agenzia accrescendo la soddisfazione dei clienti.

Il presidente Haimann si è espresso su di lui:” Quando mi ha spiegato che per puro piacere fa triathlon, ho avuto la certezza che Gianfranco fosse l’uomo giusto per un’agenzia come la nostra”.