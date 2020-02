Il 7 febbraio torna MilanoSposi

Dal 7 al 9 febbraio al MediolanumForum di Assago arriva una nuova edizione, la 53esima, di MilanoSposi. Molta tradizione, per un matrimonio romantico e raffinato, ma anche proposte originali e servizi innovativi per una cerimonia al passo con i tempi.

Tra le novità ci saranno applicazioni multimediali, realtà aumentata, intrattenimento creativo per i bimbi, wedding dog sitting e anche il «menestrello» del XXI secolo, che crea canzoni personalizzate per gli sposi, vanno ad aggiungersi alla classica e intramontabile offerta commerciale della fiera. Nella prossima edizione di febbraio gli espositori di MilanoSposi presenteranno al pubblico, proveniente da tutto il nord Italia ed anche dalla vicina Svizzera, le novità moda sposi 2020, unitamente alla panoramica più completa e qualificata del settore bridal e ceremony.

Nei tre giorni di mostra i futuri sposi in visita a MilanoSposi avranno la possibilità di informarsi sui prezzi di prodotti e servizi, effettuare interessanti confronti e, nel caso lo desiderino, anche effettuare prenotazioni direttamente presso gli stand a “prezzi fiera” particolarmente vantaggiosi. I numerosi workshop organizzati in collaborazione con le aziende espositrici daranno ai futuri sposi la possibilità di ottenere consigli e suggerimenti preziosi per organizzare nel modo migliore ogni aspetto del proprio matrimonio. I prodotti e i servizi esposti vanno dagli abiti da sposa, sposo e cerimonia, alle bomboniere, partecipazioni, foto-video, ristoranti, catering, dalle location in ville e castelli, all’oreficeria, viaggi di nozze, organizzazione cerimonie, noleggio auto e carrozze, liste nozze, intrattenimento, addobbi floreali, estetica, servizi per la casa.