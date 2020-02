A Draghi croce al merito in Germania

Presidente tedesco ammette, troppe volte mancato di rispetto

Mario Draghi viene premiato in Germania con la Croce al merito, “riconciliandosi” con il Paese che più lo ha criticato negli anni alla guida della Bce. Dal presidente della Repubblica tedesca Frank Walter Steinmeier sono arrivate anzi parole di lode: “Lei ha tenuto l’euro l’Unione europea insieme in un’epoca tempestosa”, e con questo ha avuto “dei meriti per l’Europa. E con questo, lo dico in modo del tutto consapevole, ha reso un grande servizio anche al mio paese. Troppo spesso sono mancati rispetto e buona educazione nei suoi riguardi”, ha aggiunto. “Non dovremmo mai scordare che insieme siamo più forti”, ha replicato Draghi, spiegando che “per preservare il nostro progetto europeo dobbiamo essere in grado di superare le nuove sfide relative al cambiamento climatico, l’ineguaglianza e all’indebolimento dell’ordine globale del dopoguerra”.

Ansa