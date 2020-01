Al via Cdp Academy, il master con la Luiss Business School

Prende il via Cdp Academy – Corporate Mba, il primo progetto di alta formazione aperto ai dipendenti del Gruppo Cdp e di otto società partecipate. Il master, organizzato in collaborazione con la Luiss Business School, che è stata selezionata al termine di un articolato processo, ha l’obiettivo di promuovere la crescita di manager al servizio del Paese, facendo leva sulle competenze e sul network di primarie realtà industriali che contribuiscono alla crescita e allo sviluppo dell’economia italiana.

Cdp Academy – Corporate Mba, presentato ieri dal presidente di CDP Giovanni Gorno Tempini e dall’Amministratore Delegato Fabrizio Palermo, nella foto, coinvolge le società del Gruppo Cdp e le partecipate Ansaldo Energia, Fincantieri, Italgas, Open Fiber, Poste, Sia, Snam e Terna. Il nuovo master mette a fattor comune le competenze e i percorsi di crescita delle persone e favorisce il dialogo tra le sue eccellenze, in una logica di sistema. Il corso di alta formazione, della durata di due anni, si svolgerà a Villa Blanc, sede della Luiss Business School diretta da Paolo Boccardelli, e vedrà il coinvolgimento nelle docenze anche dei professionisti e dei manager delle società partecipanti. Per la prima edizione del master sono state selezionate 30 persone, dopo un processo altamente competitivo in più fasi, a cui hanno partecipato oltre 500 profili di professionisti delle società coinvolte nel progetto. Cdp Academy – Corporate Mba si inserisce in una serie di iniziative che mirano ad investire sul capitale intellettuale del Paese per creare maggiore ricchezza: il Graduate Program, il nuovo programma di selezione e assunzione di giovani talenti neo laureati (15 quelli selezionati quest’anno dopo lo screening di 1.800 candidature) che hanno l’opportunità di partecipare a un percorso di formazione e job rotation che coinvolge anche le società partecipate; Finanza e Mercati, un percorso di formazione dedicato ai finance professional del Gruppo Cdp e delle partecipate (87 i partecipanti); e la Scuola del Turismo, l’iniziativa di Cdp in collaborazione con TH Resorts, che ha l’obiettivo di supportare la diffusione dell’eccellenza italiana nell’ospitalità, attraverso l’attrazione di giovani talenti da tutto il mondo.