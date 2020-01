Ultime sul sesso. Secondo uno studio Usa, il testosterone cala se la è dieta povera di grassi

E’ vero che per i molti uomini con diagnosi di carenza di testosterone, perdere peso può aiutare – per contro – ad aumentare i livelli di testosterone. Ma alcune diete, in particolare una dieta povera di grassi, possono essere associate a una piccola ma significativa riduzione del testosterone. A sancirlo è uno studio pubblicato sul “The Journal of Urology”, Gazzetta ufficiale dell’American Urological Association (AUA). Journal che è pubblicato nel portfolio Lippincott da Wolters Kluwer.

La carenza di testosterone è una questione da non sottovalutare: può infatti portare a problemi, tra cui una riduzione dell’energia e della libido, insieme ad alterazioni fisiologiche, tra cui un aumento del grasso corporeo e una ridotta densità minerale ossea. E’ emerso che negli ultimi anni un basso livello di testosterone è molto diffuso tra gli uomini: ad esempio negli Stati Uniti a circa 500.000 uomini viene diagnosticata una carenza di testosterone ogni anno. Oltre ai farmaci, il trattamento per il basso livello di testosterone include spesso modifiche dello stile di vita, come esercizio fisico e perdita di peso. Ma gli effetti della dieta sui livelli di testosterone non sono stati chiari. Poiché il testosterone è un ormone steroideo derivato dal colesterolo, i cambiamenti nell’assunzione di grassi ne potrebbero alterare i livelli. Questa nuova analisi di come la dieta influisca sul testosterone sierico fornisce la prova che una dieta povera di grassi è associata a livelli più bassi di testosterone, rispetto a una dieta senza restrizioni. Sono stati anlizzati i dati su oltre 3.100 uomini da uno studio sanitario nazionale (il National Health and Nutrition Examination Survey o NHANES), dove tutti i partecipanti avevano dati disponibili sulla dieta e sul livello sierico di testosterone. Sulla base della storia della dieta di due giorni, il 14,6 per cento degli uomini ha soddisfatto i criteri per una dieta a basso contenuto di grassi, come definito dall’American Heart Association (AHA). Un altro 24,4% degli uomini ha seguito una dieta mediterranea ricca di frutta, verdura e cereali integrali ma povera di proteine animali e latticini. Solo pochi uomini hanno soddisfatto i criteri per la dieta AHA a basso contenuto di carboidrati, quindi questo gruppo è stato escluso dall’analisi. Il livello medio di testosterone nel siero era di 435,5 ng/dL (nanogrammi per decilitro). Il testosterone sierico era più basso negli uomini nelle due diete restrittive: 411 ng/dl in media per quelli a dieta povera di grassi e 413 ng/dl per quelli a dieta mediterranea. Le associazioni sono state adeguate per altri fattori che possono influenzare il testosterone, tra cui l’età, l’indice di massa corporea, l’attività fisica e le condizioni mediche. Dopo l’aggiustamento, la dieta povera di grassi era significativamente associata alla riduzione del testosterone sierico, sebbene non lo fosse la dieta mediterranea. Complessivamente, il 26,8 percento degli uomini presentava quindi livelli di testosterone inferiori a 300 ng/dl. Nonostante la differenza nei livelli medi di testosterone, la percentuale di uomini con testosterone basso era simile in tutti i gruppi dietetici.

“Grazie a questo studio si è scoperto che gli uomini che aderivano a una dieta grassa restrittiva avevano testosterone sierico inferiore rispetto agli uomini che seguivano una dieta non restrittiva – spiega Andrea Militello, urologo e andrologo tra i più esperti in Italia – Tuttavia il significato clinico di piccole differenze nella T sierica attraverso le diete non è chiaro”.

Quale quindi la dieta migliore per il testosterone basso?

La risposta rimane purtroppo sconosciuta, secondo gli autori dello studio. Negli uomini in sovrappeso o obesi, i benefici per la salute di una dieta povera di grassi probabilmente superano di gran lunga la piccola riduzione del testosterone sierico. Al contrario, per gli uomini che non sono in sovrappeso, evitare una dieta povera di grassi “può essere una componente ragionevole” di un approccio poliedrico per aumentare il testosterone sierico. Saranno necessari ulteriori studi per confermare i loro risultati e per chiarire il meccanismo attraverso il quale le diete restrittive riducono il testosterone. Ma a causa delle difficoltà degli studi dietetici su larga scala, è improbabile che vengano condotti studi definitivi. “Pertanto, i nostri dati rappresentano un valido primo approccio per rispondere a questa importante domanda”, conclude Militello.