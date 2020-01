Device smart a quota 3 miliardi nel 2023

Analisti, smartphone in testa ma è boom di auricolari e speaker

Nel 2023 saranno commercializzati oltre 3 miliardi di dispositivi smart tra smartphone, pc e tablet, smartwatch e bracciali da fitness, smart speaker, auricolari e cuffie. Lo prevedono gli analisti di Canalys, che evidenziano l’incremento – “nonostante le incertezze economiche e politiche” – rispetto ai 2,4 miliardi del 2019.

Con 1,5 miliardi di unità consegnate nel 2023, gli smartphone rappresenteranno la metà del mercato smart. A crescere di più sarà però il segmento degli auricolari e cuffie, per cui gli esperti prevedono un +32% a quota 490 milioni di unità nel 2020, per poi salire a 726 milioni nel 2023. Seconda categoria per crescita è quella degli smart speaker: +21,7% quest’anno a 150 milioni di pezzi, che arriveranno a 196 milioni tra quattro anni.



Guardando sempre al 2023, gli analisti prevedono che gli smartwatch e le smartband consegnati nel mondo raggiungeranno i 215 milioni di unità. I computer fissi e portatili messi in commercio saranno 249 milioni; i tablet 115 milioni.

Ansa