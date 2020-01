Amazon sperimenta la vendita a rate in Italia

Un’opzione di pagamento in cinque quote a tasso zero è apparsa su un prodotto distribuito dal colosso americano. E’ sufficiente una comune carta di credito

Pagare a rate su Amazon potrebbe non essere più una possibilità esclusiva degli utenti di altri paesi. A quanto pare anche in Italia il colosso dell’ecommerce sta sperimentando un sistema di rateizzazione, a tasso zero, basato sulle comuni carte di credito già associate al proprio account. Non serve quindi necessariamente una carta “revolving“, di quelle che funzionano con la rateizzazione a monte degli acquisti: il sistema accetta una comune Mastercard, American Express o Visa e ripartisce le rate su una cifra netta, iva inclusa e anche questa ripartita, senza ulteriori balzelli o commissioni. Non sono però accettate le carte prepagate e quella utilizzata deve avere la data di scadenza almeno 20 giorni dopo il giorno previsto per l’ultima rata.

Per ora l’opzione è apparsa solo su uno smartphone, un Realme X2 venduto direttamente da Amazon, che però non ha ancora rilasciato un comunicato ufficiale su questa nuova modalità di acquisto. Le rate mensili previste in questo caso sono cinque, definite automaticamente da Amazon al momento della selezione del metodo di pagamento. Il sistema provvederà a prelevare dalla carta di credito la rata ogni 30 giorni fino al saldo della somma. Appena si fa il check out, sulla carta verrà addebitata la prima rata.

Tutto molto semplice insomma: una volta che il cliente accetta che Amazon prelevi le somme ogni 30 giorni l’acquisto è concluso e il prodotto viene inviato secondo il metodo di spedizione previsto. Per il momento il servizio sembra attivo su un numero di profili casuale, così come casuale sembra la scelta degli utenti e resta ancora da capire come funzioneranno le politiche di reso durante il piano rateale. L’azienda per ora non ha rilasciato dichiarazioni ma ha pubblicato una pagina in cui illustra nel dettaglio i termini del sistema di pagamento rateale.

