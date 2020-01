Zalando, operativo nuovo centro logistico nel Veronese

Con la spedizione del primo pacco è diventato operativo il nuovo centro logistico di Zalando, la piattaforma europea online leader per il fashion e il lifestyle, situato a Nogarole Rocca (Verona). L’operatività sarà gestita dal partner di servizi logistici Fiege, che creerà 1.000 posti di lavoro nel medio termine. Le prime operazioni sono appena iniziate, mentre i processi logistici saranno accelerati ulteriormente nel corso dei prossimi mesi. La posa della prima pietra era avvenuta nel 2018; la superficie comprende anche spazi di interazione sociale e dedicati allo sport, tra cui aree lounge e un campo da basket.

Il nuovo sito si unisce alla rete di Zalando, composta da 15 centri logistici in 5 Paesi, 3 dei quali attualmente in fase di costruzione.

Con il nuovo centro logistico, afferma una nota, Zalando porterà la selezione più rilevante dei suoi prodotti più vicino ai propri clienti, rendendola ancora più conveniente per il mercato italiano e del Sud Europa. Inoltre, il centro di distribuzione di Nogarole Rocca servirà non solo i clienti italiani, ma anche quelli degli altri mercati del Sud-Europa, in particolare il Sud della Francia, Spagna, Austria e Svizzera.

La spedizione del primo pacco è un traguardo importante per la nostra catena logistica europea e per la nostra storia di successo in Italia. Con l’apertura del centro logistico di Nogarole Rocca stiamo aggiungendo capacità alla nostra catena distributiva e portando l’assortimento rilevante più vicino ai clienti italiani – afferma Riccardo Vola, Director Southern Europe and Gift Cards di Zalando – per Zalando l’Italia è un mercato attrattivo, con clienti molto fidelizzati e un segmento online in rapida crescita. Potendo contare su un concetto di intralogistica avanzata e sulla forza del team del nostro partner Fiege siamo in grado di guidare la soddisfazione del cliente con i migliori servizi della categoria e un ampio assortimento di moda”. “Siamo felici di unire le nostre forze con un partner chiave come Zalando per supportare la crescita della sua rete logistica e per permettere lo sviluppo dell’economia locale tramite la creazione di 1.000 posti di lavoro” afferma Alberto Birolini, Managing Director di Fiege Italia.