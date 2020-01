Intesa Sanpaolo, in Sicilia arriva il tour per educare i giovani al risparmio

È partito ieri da Palermo il tour del Save discovery truck: percorsi interattivi e laboratori multimediali per educare i giovani all’uso consapevole delle risorse finanziarie e ambientali. L’iniziativa è promossa da Museo del Risparmio di Torino, Bei Institute e Scania, con il patrocinio della Regione Siciliana, in collaborazione con il Miur e con il supporto di Intesa Sanpaolo.

Il tour coinvolgerà oltre 10 mila studenti, attraversando l’Italia in un viaggio di quasi duemila chilometri e facendo tappa in 21 città dal nord alle isole. Il veicolo Scania di ultimissima generazione è allestito come un vero e proprio laboratorio interattivo e itinerante, dove i giovani ospiti saranno guidati da tutor in tre percorsi tematici e giochi interattivi studiati per un primo approccio alle tematiche finanziarie, alla sostenibilità e all’economia circolare, con l’obiettivo di favorire l’acquisizione di comportamenti virtuosi da parte dei cittadini di oggi e di domani.

Gli studenti delle scuole primarie e secondarie che vorranno salire a bordo potranno approfondire il tema della scarsità delle risorse, siano esse naturali o finanziarie, e riflettere sull’importanza di impegnarsi nella lotta contro gli sprechi.