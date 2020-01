Wind Tre Business lancia “Office Smart”

Wind Tre Business, brand dell’azienda guidata da Jeffrey Hedberg, annuncia il lancio di “Office Smart”. La nuova soluzione per la comunicazione integrata fisso e mobile, dedicata alle imprese e ai professionisti, consente di coniugare soluzioni tecnologiche all’avanguardia con un elevato livello di flessibilità, di affidabilità e semplicità d’uso. “Office Smart” permette di ricevere le telefonate al numero fisso direttamente sul proprio smartphone o sul PC, che si trasformano così in strumenti di lavoro polivalenti. Con “Office Smart” è anche possibile organizzare meeting, effettuare video e audio conference, condividere i documenti in tempo reale ed interagire con i colleghi e i clienti ovunque ci si trovi. Così Office Smart facilita l’adozione anche dello smart working, con la possibilità di lavorare in mobilità come quando si è in ufficio. Attraverso “Office Smart”, Wind Tre Business facilita la Digital Transformation delle imprese grazie all’integrazione di funzionalità di comunicazione tradizionale con servizi ‘full digital’ come, ad esempio, l’e-FAX che consente l’archiviazione digitale delle comunicazioni e la riduzione di utilizzo della carta. L’App dedicata, disponibile sui principali sistemi operativi per smartphone e PC, rende l’utilizzo del servizio estremamente ‘user friendly’. “Office Smart” è disponibile per i clienti Wind Tre Business come opzione delle offerte fisse della linea ‘Office’, mono e multilinea, per rispondere al meglio alle esigenze sia dei liberi professionisti sia delle grandi aziende. Il servizio “Office Smart” è stato realizzato in partnership con Nokia e Metaswitch, leader globali nel settore ICT e nei servizi digitali. Questa nuova soluzione è totalmente integrata nella rete di Wind Tre, che offre alti livelli di qualità e velocità di trasmissione, anche grazie alla nuova ‘Super Rete’, infrastruttura mobile di ultima generazione con circa 20mila siti di trasmissione in tecnologia ‘5G-ready’.